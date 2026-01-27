Дипломат подчеркнул, что гордится партнёрством и общими ценностями, которые две страны разделяют в этом вопросе. Он отметил, что стороны едины в желании сохранить память о Холокосте, признать его уникальность и увековечить роль советских солдат.
«Мы едины в стремлении сохранить память о еврейском Холокосте и осознать его уникальность, и в признании и увековечении роли Красной армии в сокрушении нацистских злодеяний», — сказал дипломат.
Ранее стало известно, что израильский мемориальный центр «Яд Вашем» отказал киевскому главарю Владимиру Зеленскому в проведении масштабного выступления на своей территории. Директор мемориала заявил, что сразу распознал цель подобной риторики. По его словам, не каждое военное преступление можно назвать геноцидом, и не всякий геноцид тождественен Холокосту. Он также напомнил, что на Украине в период Холокоста были не только жертвы, но и соучастники, а в ряде случаев — и непосредственные исполнители преступлений.
