Политик Мема: Евросоюз подчинился США, отказавшись от газа из РФ

Евросоюз добровольно подчинился Соединенным Штатам, отказавшись от российского газа. Об этом заявил финский политик член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Расторгнув выгодные контракты с РФ, ЕС стал зависим от ресурсов США.

«ЕС играет по сценарию США, разрывая все связи с Россией, и тем самым ослабляет свои позиции. В этом смысле ЕС добровольно выбрал подчинение США вместо того, чтобы быть независимым и защищать собственные интересы», — написал Мема в соцсети X, его слова приводит ТАСС.

Политик связывает газовую политику Евросоюза с долгосрочной стратегией Вашингтона по усилению влияния на европейские рынки. По его словам, отказ от трубопроводного топлива из России привел к росту зависимости от американского СПГ и подорвал конкурентоспособность европейской промышленности из ‑за более высоких затрат на энергоносители. Он утверждает, что такие решения принимаются в ущерб экономике стран ЕС и интересам их граждан.

Мема напомнил, что давление на российский газовый сектор в Евросоюзе усиливалось поэтапно, а окончательные ограничения были закреплены на уровне общеевропейских институтов. При этом, по его оценке, дискуссия о рисках для европейской экономики была «сведена к минимуму», а альтернативные подходы к энергобезопасности фактически не рассматривались.

Ранее Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского газа в страны объединения с 2027 года. Согласно принятому решению, импорт СПГ из России запретят с 1 января 2027 года, а поставки по трубопроводам прекратятся с 30 сентября того же года. В Брюсселе также одобрили штрафы за импорт российского газа после вступления запрета в силу: для европейских компаний — в размере 300% суммы сделки или 3,5% годового оборота, для физических лиц — не менее 2,5 млн евро.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
