Политик Мема: Евросоюз подчинился США, отказавшись от газа из РФ

Ранее Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского газа в страны объединения с 2027 года. Согласно принятому решению, импорт СПГ из России запретят с 1 января 2027 года, а поставки по трубопроводам прекратятся с 30 сентября того же года. В Брюсселе также одобрили штрафы за импорт российского газа после вступления запрета в силу: для европейских компаний — в размере 300% суммы сделки или 3,5% годового оборота, для физических лиц — не менее 2,5 млн евро.