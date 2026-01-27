Ричмонд
-1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фото Трампа с пингвином отражает его намерения по Гренландии, заявил Пушков

Пушков: фото Трампа с пингвином точнее отражает его намерения по Гренландии.

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Фото президента США Дональда Трампа с пингвином, несущим американский флаг, «гораздо точнее отражает» его намерения в отношении Гренландии, он всегда играет в свою игру, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.

Ранее Трамп грозился ввести торговые пошлины против европейских стран, если договоренность о передаче Гренландии Соединенным Штатам достигнута не будет. Позднее, 21 января, он заявил, что не будет вводить пошлины и подчеркнул, что решение было принято после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте по Гренландии. После встречи с Рютте Белый дом опубликовал фотографию президента США Дональда Трампа в социальной сети X с пингвином, который держит американский флаг, в Гренландии. Многие пользователи социальной сети X начали писать под постом сообщения, что пингвины не обитают в Гренландии, а в Белом доме на это ответили, что этой птице всё равно на чужое мнение.

«Европейцы в шоке от новых тарифов Трампа, а сам Трамп вместе с пингвином и флагом США уже идет покорят Гренландию… Недавно размещенное в соцсетях изображение президента США… гораздо точнее отражает намерения Трампа, чем то, как изобразил дело Рютте, а за ним и западные СМИ», — написал Пушков в Telegram-канале.

Сенатор считает, что президент США не играет в чужие игры, он всегда играет в свою. «Во всяком случае тогда и с теми, когда и с кем он может себе это позволить», — подчеркнул Пушков.

По его словам, кризис в отношениях с европейскими союзниками Трампа не пугает. «В конце концов, они нуждаются в США больше, чем США в них», — добавил Пушков.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше