Фото Трампа с пингвином отражает его намерения по Гренландии, заявил Пушков

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Фото президента США Дональда Трампа с пингвином, несущим американский флаг, «гораздо точнее отражает» его намерения в отношении Гренландии, он всегда играет в свою игру, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
Ранее Трамп грозился ввести торговые пошлины против европейских стран, если договоренность о передаче Гренландии Соединенным Штатам достигнута не будет. Позднее, 21 января, он заявил, что не будет вводить пошлины и подчеркнул, что решение было принято после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте по Гренландии. После встречи с Рютте Белый дом опубликовал фотографию президента США Дональда Трампа в социальной сети X с пингвином, который держит американский флаг, в Гренландии. Многие пользователи социальной сети X начали писать под постом сообщения, что пингвины не обитают в Гренландии, а в Белом доме на это ответили, что этой птице всё равно на чужое мнение.
«Европейцы в шоке от новых тарифов Трампа, а сам Трамп вместе с пингвином и флагом США уже идет покорят Гренландию… Недавно размещенное в соцсетях изображение президента США… гораздо точнее отражает намерения Трампа, чем то, как изобразил дело Рютте, а за ним и западные СМИ», — написал Пушков в Telegram-канале.
Сенатор считает, что президент США не играет в чужие игры, он всегда играет в свою. «Во всяком случае тогда и с теми, когда и с кем он может себе это позволить», — подчеркнул Пушков.
По его словам, кризис в отношениях с европейскими союзниками Трампа не пугает. «В конце концов, они нуждаются в США больше, чем США в них», — добавил Пушков.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.