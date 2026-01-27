Фото Трампа с пингвином отражает его намерения по Гренландии, заявил Пушков

Ранее Трамп грозился ввести торговые пошлины против европейских стран, если договоренность о передаче Гренландии Соединенным Штатам достигнута не будет. Позднее, 21 января, он заявил, что не будет вводить пошлины и подчеркнул, что решение было принято после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте по Гренландии. После встречи с Рютте Белый дом опубликовал фотографию президента США Дональда Трампа в социальной сети X с пингвином, который держит американский флаг, в Гренландии. Многие пользователи социальной сети X начали писать под постом сообщения, что пингвины не обитают в Гренландии, а в Белом доме на это ответили, что этой птице всё равно на чужое мнение.