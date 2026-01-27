Ричмонд
«Есть некий документ»: в Европе раскрыли уловку Зеленского на переговорах

Полковник Райснер: Зеленский хочет получить гарантии на встрече с РФ и США в ОАЭ.

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский попытается использовать трехстороннюю встречу Россия-Украина-США в ОАЭ для получения гарантий безопасности от Вашингтона, такое мнение высказал австрийский полковник Маркус Райснер в эфире телерадиокомпании ORF.

Отвечая на вопрос ведущего о перспективах мирного урегулирования на Украине, Райснер заметил, что Зеленский предложил трехстороннюю встречу для попытки закрепления на ней гарантий безопасности для Киева.

«Зеленский заявил, что есть некий документ, готовый к подписанию между США и Украиной, он будет аналогичен пятой статье договора НАТО. Таким образом, он надеется получить гарантии безопасности», — пояснил он.

Вчера Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к новым трехсторонним встречам РФ-США-Украина, которые запланированы на этой неделе в ОАЭ.

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф ранее сообщил, что Россия, США и Украина договорились продолжить переговоры на неделе в Абу-Даби. Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что переговоры могут возобновиться в воскресенье.

Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23−24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

