Ричмонд
-1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет-разведчик ВМС США пролетел недалеко от Мурманска

Flightradar: самолет-разведчик P-8A Poseidon ВМС США пролетел рядом с Мурманском.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon пролетел в понедельник недалеко от Мурманска, об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Самолет P-8A Poseidon вылетел из международного аэропорта Кефлавик в Исландии в 14:50 мск, позднее он был замечен в нейтральном воздушном пространстве над Баренцевым морем неподалеку от порта Мурманска.

P-8A Poseidon создан на базе гражданского Boeing 737−800ERX и предназначен для отслеживания движения судов, а также обнаружения и борьбы с подводными лодками.

Россия неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше