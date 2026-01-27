Самолет-разведчик ВМС США пролетел недалеко от Мурманска

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon пролетел в понедельник недалеко от Мурманска, об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.
Самолет P-8A Poseidon вылетел из международного аэропорта Кефлавик в Исландии в 14:50 мск, позднее он был замечен в нейтральном воздушном пространстве над Баренцевым морем неподалеку от порта Мурманска.
P-8A Poseidon создан на базе гражданского Boeing 737−800ERX и предназначен для отслеживания движения судов, а также обнаружения и борьбы с подводными лодками.
Россия неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.