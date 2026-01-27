СМИ: авианосец США «Авраам Линкольн» через 1−2 дня будет готов атаковать Иран

Согласно информации, опубликованной газетой New York Times, атомный авианосец ВМС США «Авраам Линкольн», находящийся в Индийском океане в районе ответственности Центрального командования США (CENTCOM), способен привести свои силы в боевую готовность для возможных ударов по Ирану в течение суток или двух.
Ранее, в понедельник, телеканал Fox News, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации США, сообщил о входе авианосной ударной группы в указанный район. Анонимные американские официальные лица также подтвердили, что для усиления группировки в регион уже переброшена дюжина истребителей F-15E.
Президент США Дональд Трамп 22 января заявил, о том, что американские корабли направляются в сторону Ирана «на всякий случай».
Ранее сообщалось, что Трамп рассказал о военной армаде США вблизи Ирана.
