Самолёт-разведчик США Poseidon пролетел недалеко от Мурманска

Американский патрульный самолет Poseidon пролетел рядом с Мурманском.

Источник: Комсомольская правда

Вблизи Мурманска зафиксировали пролет американского Boeing P-8A Poseidon. Патрульный самолет летел из Исландии. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

Согласно имеющимся сведениям, воздушное судно летело из аэропорта Кефлавик. Затем самолет зафиксировали в воздушном пространстве Баренцева моря вблизи Мурманска. Позже он перестал отображаться на радарах.

Неделей ранее тот же разведывательный самолет ВМС США P-8A Poseidon был замечен над акваторией Черного моря. Его зафиксировали недалеко от побережья Сочи. Маршрут воздушного судна начался на Сицилии. Пройдя над Болгарией и Румынией, самолет направился к Сочи. Интересно, что воздушный борт двигался в обход Крымского полуострова. Позже самолет изменил курс в направлении грузинского Батуми.

