Самолёт-разведчик США Poseidon пролетел недалеко от Мурманска

Неделей ранее тот же разведывательный самолет ВМС США P-8A Poseidon был замечен над акваторией Черного моря. Его зафиксировали недалеко от побережья Сочи. Маршрут воздушного судна начался на Сицилии. Пройдя над Болгарией и Румынией, самолет направился к Сочи. Интересно, что воздушный борт двигался в обход Крымского полуострова. Позже самолет изменил курс в направлении грузинского Батуми.