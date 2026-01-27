Самолёт-разведчик США Poseidon пролетел недалеко от Мурманска

Вблизи Мурманска зафиксировали пролет американского Boeing P-8A Poseidon. Патрульный самолет летел из Исландии. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.
Согласно имеющимся сведениям, воздушное судно летело из аэропорта Кефлавик. Затем самолет зафиксировали в воздушном пространстве Баренцева моря вблизи Мурманска. Позже он перестал отображаться на радарах.
Неделей ранее тот же разведывательный самолет ВМС США P-8A Poseidon был замечен над акваторией Черного моря. Его зафиксировали недалеко от побережья Сочи. Маршрут воздушного судна начался на Сицилии. Пройдя над Болгарией и Румынией, самолет направился к Сочи. Интересно, что воздушный борт двигался в обход Крымского полуострова. Позже самолет изменил курс в направлении грузинского Батуми.