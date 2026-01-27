Вышел рейтинг стран по военной мощи: Казахстан удержал позицию

Если рассматривать более развернуто, то военные возможности Казахстана оцениваются как средние по мировым меркам и достаточные для обеспечения региональной безопасности и защиты собственной территории. По совокупному индексу военной мощи страна находится во второй половине мирового рейтинга, что указывает на сбалансированную армию.