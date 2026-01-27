Трамп заявил о повышении пошлин на некоторые товары из Южной Кореи

Американский лидер в прошлом году заявил, что власти США достигли договоренности по торговым вопросам с Республикой Корея. Южная Корея обещала инвестировать в США $200 млрд из $350 млрд «реальными деньгами», оставшиеся $150 млрд будут зачтены за счет двустороннего сотрудничества в сфере кораблестроения. При этом был установлен верхний лимит инвестиций в $20 млрд в год. В ответ США согласились снизить пошлины на южнокорейские автомобили с 25% до 15%. Трамп также заявил, что разрешит Сеулу обзавестись собственной подводной лодкой с ядерной силовой установкой. Ее планируют построить на верфях в Филадельфии.