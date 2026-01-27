Согласно мнению австрийского полковника Маркуса Райснера, высказанному в эфире телерадиокомпании ORF, Владимир Зеленский в ходе предстоящей трехсторонней встречи с участием России и США в ОАЭ намерен добиться от Вашингтона гарантий безопасности.
Полковник отметил, что, по его оценке, украинский лидер инициирует эту встречу с целью закрепить подобные гарантии на переговорах. Райснер пояснил, что Зеленский ссылается на некий документ между США и Украиной, готовый к подписи и по своему характеру аналогичный статье 5 Североатлантического договора.
Данное заявление прозвучало после того, как накануне Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева к новым трехсторонним консультациям, запланированным на эту неделю в Объединенных Арабских Эмиратах.
