Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе раскрыли уловку Зеленского на переговорах в ОАЭ

Согласно мнению австрийского полковника Маркуса Райснера, высказанному в эфире телерадиокомпании ORF, Владимир Зеленский в ходе предстоящей трехсторонней встречи с участием России и США в ОАЭ намерен добиться от Вашингтона гарантий безопасности.

Согласно мнению австрийского полковника Маркуса Райснера, высказанному в эфире телерадиокомпании ORF, Владимир Зеленский в ходе предстоящей трехсторонней встречи с участием России и США в ОАЭ намерен добиться от Вашингтона гарантий безопасности.

Полковник отметил, что, по его оценке, украинский лидер инициирует эту встречу с целью закрепить подобные гарантии на переговорах. Райснер пояснил, что Зеленский ссылается на некий документ между США и Украиной, готовый к подписи и по своему характеру аналогичный статье 5 Североатлантического договора.

Данное заявление прозвучало после того, как накануне Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева к новым трехсторонним консультациям, запланированным на эту неделю в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее Писториус заявил, что ФРГ не может предоставить Украине новые системы Patriot.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше