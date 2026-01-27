Ричмонд
Филиппо назвал ЕС сумасшедшим домом, где обитатели пожирают друг друга

Филиппо призвал Францию порвать с «европеистской диктатурой» и выйти из состава ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Флориан Филиппо, представитель французской партии «Патриоты», охарактеризовал Евросоюз как сумасшедший дом, обитатели которого вступают в конфликты и «пожирают друг друга».

Политик дал комментарий по поводу критики председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Напомним, что ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас в частном порядке называла ее диктатором.

«Еврофанатики пожирают друг друга!», — написал Филиппо на своей официальной странице в социальной сети X*.

Кроме того, он призвал Францию порвать с «европеистской диктатурой» и выйти из состава Евросоюза.

Накануне Филиппо также поддержал резкую оценку выступления Владимира Зеленского в Давосе, которую дал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

* Соцсеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

