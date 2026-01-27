Трамп поднял пошлины на товары из Южной Кореи: вот что его разозлило

Президент США Дональд Трамп поднял пошлины на товары из Южной Кореи до 25%, ранее они составляли 15%. Причиной такого решения Трамп назвал якобы затягивание корейскими парламентариями принятия торгового соглашения между Вашингтоном и Сеулом.
«Из-за того, что корейский парламент не ратифицировал наше историческое торговое соглашение, что является его прерогативой, я настоящим повышаю пошлины на южнокорейские автомобили, пиломатериалы, фармацевтическую продукцию и все остальные товары, попадающие под действие взаимных пошлин, с 15% до 25%», — написал американский лидер в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.
Ранее Трамп пригрозил Канаде пошлинами в 100% в случае заключения сделки с Китаем, при этом он пренебрежительно назвал канадского премьер-министра «губернатором».
Также сообщалось, что Трамп вводит пошлины в 25% для стран, сотрудничающих с Ираном.
В то же время американский лидер пообещал разрешить конфликт между КНДР и Южной Кореей.