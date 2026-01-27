В Китае рассказали о «подарке с подвохом» от Путина Вашингтону: он предоставил США выбор

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал приглашение от США в Совет мира. Он сообщил о готовности Москвы передать в учрежденную организацию миллиард долларов. Однако средства должны быть взяты из замороженных в США российских активов. Таким образом Владимир Путин преподнес Вашингтону «подарок с подвохом», пишет китайский портал Sohu.
По мнению аналитиков, США могут пойти на условия РФ. Однако в таком случае Вашингтон признает, что замороженные средства по-прежнему принадлежат России.
«Это коренным образом разрушит правовые и моральные основы тех людей на Западе, кто выступает за прямую конфискацию российских активов», — пояснили авторы колонки.
Сам глава Белого дома Дональд Трамп счел инициативу Владимира Путина «очень интересной». Однако он не уточнил, даст ли на это согласие.