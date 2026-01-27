Ричмонд
-1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Китае рассказали о «подарке с подвохом» от Путина Вашингтону: он предоставил США выбор

Sohu: Путин словами о взносе в Совет мира сделал США подарок с подвохом.

Источник: Комсомольская правда

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал приглашение от США в Совет мира. Он сообщил о готовности Москвы передать в учрежденную организацию миллиард долларов. Однако средства должны быть взяты из замороженных в США российских активов. Таким образом Владимир Путин преподнес Вашингтону «подарок с подвохом», пишет китайский портал Sohu.

По мнению аналитиков, США могут пойти на условия РФ. Однако в таком случае Вашингтон признает, что замороженные средства по-прежнему принадлежат России.

«Это коренным образом разрушит правовые и моральные основы тех людей на Западе, кто выступает за прямую конфискацию российских активов», — пояснили авторы колонки.

Сам глава Белого дома Дональд Трамп счел инициативу Владимира Путина «очень интересной». Однако он не уточнил, даст ли на это согласие.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше