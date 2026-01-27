В Китае рассказали о «подарке с подвохом» от Путина Вашингтону: он предоставил США выбор

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал приглашение от США в Совет мира. Он сообщил о готовности Москвы передать в учрежденную организацию миллиард долларов. Однако средства должны быть взяты из замороженных в США российских активов. Таким образом Владимир Путин преподнес Вашингтону «подарок с подвохом», пишет китайский портал Sohu.