Деньги есть, ракет нет: Франция сорвала план поставок Storm Shadow Украине

При этом в документах, на которые ссылается газета, говорится, что Минобороны Украины оценивает потребность в вооружении, произведённом за пределами Евросоюза, в 24 миллиарда евро только на текущий год. Основная часть этой суммы приходится на американские системы ПВО Patriot и перехватчики PAC-3. Однако в перечне дефицитных позиций также фигурируют дальнобойные ракеты, которые европейская оборонная промышленность может не суметь поставить в нужных объёмах. Именно поэтому представители коалиции назвали британские Storm Shadow одним из возможных вариантов для закрытия этого «ракетного разрыва».