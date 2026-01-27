Деньги есть, ракет нет: Франция сорвала план поставок Storm Shadow Украине

По данным издания, коалиция из 11 стран ЕС предложила смягчить действующие правила, чтобы Киев мог использовать кредитный пакет в размере 90 миллиардов евро для закупки британского вооружения. Однако Париж занял жёсткую позицию и выступил против такого подхода. Французская сторона настаивает, что средства должны направляться исключительно на поддержку оборонной промышленности внутри Евросоюза.
Как подчёркивает Telegraph, действующий механизм использования кредита изначально предусматривал приоритет европейских и украинских производителей вооружений, а не закупки техники за пределами ЕС. Именно этот принцип Франция требует сохранить, опасаясь, что значительная часть средств уйдёт в британский и американский ВПК.
При этом в документах, на которые ссылается газета, говорится, что Минобороны Украины оценивает потребность в вооружении, произведённом за пределами Евросоюза, в 24 миллиарда евро только на текущий год. Основная часть этой суммы приходится на американские системы ПВО Patriot и перехватчики PAC-3. Однако в перечне дефицитных позиций также фигурируют дальнобойные ракеты, которые европейская оборонная промышленность может не суметь поставить в нужных объёмах. Именно поэтому представители коалиции назвали британские Storm Shadow одним из возможных вариантов для закрытия этого «ракетного разрыва».
Решение о совместном заимствовании странами ЕС около 90 миллиардов евро для покрытия финансовых потребностей Украины в 2026—2027 годах было принято ещё на декабрьском саммите Евросоюза. Тогда Бельгии удалось заблокировать идею использовать для этих целей замороженные российские активы.
Между тем еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Еврокомиссия рассчитывает завершить согласование механизма кредита к началу марта и начать первые выплаты уже в апреле. На этом фоне споры между странами ЕС о том, куда именно пойдут деньги, только усиливаются.
Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский заявил о договорённостях с Дональдом Трампом по поставкам ракет для систем Patriot. По его словам, Киев уже получил часть перехватчиков PAC-3, однако точные объёмы не раскрываются. При этом украинская сторона продолжает жаловаться на дефицит ПВО и нехватку финансирования на закупку вооружений.
