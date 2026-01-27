The Times: В Англии появятся чат-боты на основе ИИ для приема звонков в полицию

Число же полицейских служб в Англии и Уэльсе будет уменьшено с нынешних 43 до 12 путем слияния. Однако быстрым этот процесс не будет. К 2029 году МВД планирует завершить лишь одно укрупнение, чтобы взять его за модель для будущей оптимизации системы.