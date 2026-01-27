Ричмонд
«Спиной к стене»: в Киеве испугались выходки Зеленского

Phoenix: критика Зеленским Европы показывает безвыходность его положения.

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Критика ЕС со стороны Владимира Зеленского говорит о его безвыходном положении, об этом заявил находящийся в Киеве корреспондент немецкого телеканала Phoenix Хеннер Хебештрайт.

«Человек уже четыре года стоит спиной к стене и смотрит на утомительные европейские процессы», — сказал он, комментируя слова главы киевского режима о бездействии Европы.

По словам журналиста, Зеленский не ориентируется в сложностях процесса принятия решений внутри ЕС. Ему бы стоило понять, что это намного сложнее, чем внутри Украины, без поддержки Европы все было бы намного хуже, добавил корреспондент.

«Нужно взять себя в руки», — резюмировал Хебештрайт.

На прошлой неделе Зеленский выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Свою речь он посвятил критике Европы, обвинив ее в бездействии и несамостоятельности, а также потребовал от западных союзников увеличить поддержку Украины, несмотря на заявления ряда стран, что они предпочли бы тратить деньги на своих граждан, а не на продолжение войны и подпитку украинской коррупции.

