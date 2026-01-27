Эксперт объяснил, как протесты в Миннесоте связаны с демократами: к чему всё идёт

В Миннесоте с начала января проходят массовые акции протеста. Митингующие выступают против ожесточенных действий агентов ICE. По мнению старшего преподавателя кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлии Богуславской, протесты могут перерасти в митинги BLM (Black Lives Matter) 2020-го года. Так она предположила в беседе с «Лентой.ру».