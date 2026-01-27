Ричмонд
Эксперт объяснил, как протесты в Миннесоте связаны с демократами: к чему всё идёт

Политолог Богуславская сравнила протесты в Миннесоте с бунтами BLM.

Источник: Комсомольская правда

В Миннесоте с начала января проходят массовые акции протеста. Митингующие выступают против ожесточенных действий агентов ICE. По мнению старшего преподавателя кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлии Богуславской, протесты могут перерасти в митинги BLM (Black Lives Matter) 2020-го года. Так она предположила в беседе с «Лентой.ру».

Политолог подчеркнула, что демократы будут активно использовать протесты против миграционной политики президента США Дональда Трампа. Она уточнила, что губернатором Миннесоты является Тим Уолц. Он долгое время был напарником кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис.

«Подобные действия будут повторяться и в тех штатах, которые традиционно голосуют за представителей Демократической партии», — предрекла Юлия Богуславская.

В Миннеаполисе митингующие возводят баррикады, демонстрируя протест работе ICE. На днях в городе прошла масштабная демонстрация. Участниками стали порядка 50−100 тысяч человек.

