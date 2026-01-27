Венгрия отказывается платить за восстановление Украины

Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро для покрытия финансовых потребностей Украины в 2026—2027 годах было принято на саммите Евросоюза в декабре 2025 года. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется направить на военную помощь с приоритетом закупок вооружений у европейских производителей. Тогда же сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. На том же саммите Бельгия заблокировала инициативу использовать для нужд Украины замороженные российские активы.