Разведчик рассказал, как угнал бронеавтомобиль Humvee с позиций ВСУ

РИА Новости: разведчик ВС РФ угнал бронеавтомобиль Humvee с позиций ВСУ.

Источник: © РИА Новости

ЛУГАНСК, 27 янв — РИА Новости. Российские морпехи, возвращаясь с боевой задачи в тылу ВСУ на добропольском участке фронта, захватили американский бронеавтомобиль Humvee, уничтожив личный состав, рассказал РИА Новости принимавший участие в операции боец.

«Нужно было выполнить задачу и взять разведданные, увидели в лесополосе стоящий бронеавтомобиль Humwee с экипажем из двух военнослужащих ВСУ», — сказал агентству боец 61-й бригады морской пехоты Северного флота.

По его словам, в результате короткого боя украинские военнослужащие были уничтожены.

«Нанесли по ним огневое поражение, сели в автомобиль и приехали в расположение», — добавил боец.

Он уточнил, что российские бойцы успешно уехали с подконтрольной ВСУ территории на американском бронеавтомобиле, беспрепятственно миновав все блокпосты.

«У нас был вариант либо десять километров пешком (идти обратно — ред.), либо с трофеем (на бронеавтомобиле — ред.) вернуться к себе в расположение», — заключил боец.