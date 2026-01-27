Разведчик рассказал, как угнал бронеавтомобиль Humvee с позиций ВСУ

ЛУГАНСК, 27 янв — РИА Новости. Российские морпехи, возвращаясь с боевой задачи в тылу ВСУ на добропольском участке фронта, захватили американский бронеавтомобиль Humvee, уничтожив личный состав, рассказал РИА Новости принимавший участие в операции боец.
«Нужно было выполнить задачу и взять разведданные, увидели в лесополосе стоящий бронеавтомобиль Humwee с экипажем из двух военнослужащих ВСУ», — сказал агентству боец 61-й бригады морской пехоты Северного флота.
По его словам, в результате короткого боя украинские военнослужащие были уничтожены.
«Нанесли по ним огневое поражение, сели в автомобиль и приехали в расположение», — добавил боец.
Он уточнил, что российские бойцы успешно уехали с подконтрольной ВСУ территории на американском бронеавтомобиле, беспрепятственно миновав все блокпосты.
«У нас был вариант либо десять километров пешком (идти обратно — ред.), либо с трофеем (на бронеавтомобиле — ред.) вернуться к себе в расположение», — заключил боец.