Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США не направляли Сеулу уведомление о возможном повышении пошлин

Белый дом не направлял Сеулу уведомление о возможном повышении пошлин.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Белый дом не направлял Сеулу официального уведомления о возможном повышении пошлин на товары из Южной Кореи, сообщила администрация южнокорейского президента.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что повышает пошлины на товары из Южной Кореи с 15% до 25%, обвинив местных законодателей в затягивании ратификации соглашения со Штатами.

«Официального уведомления от американского правительства или разъяснений по деталям на данный момент не поступало», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Сеул планирует провести по данному вопросу экстренное совещание с участием профильных министерств и ведомств. Как сообщили в администрации, министр промышленности, торговли и ресурсов Ким Чжон Гван, находящийся сейчас в Канаде, также в ближайшее время посетит США для обсуждения данного вопроса с министром торговли США Говардом Латником.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше