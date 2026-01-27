Ричмонд
Трамп объявил о повышении пошлин на некоторые товары из Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп объявил об увеличении таможенных пошлин на ряд товаров из Южной Кореи. Решение, о котором он сообщил в своей социальной сети Truth Social, связано с задержкой ратификации двустороннего торгового соглашения.

Американский лидер заявил, что повышает ставки на автомобили, пиломатериалы, фармацевтическую продукцию, а также ответные пошлины, увеличивая их с 15% до 25%. Трамп выразил уверенность, что Национальное собрание Южной Кореи не выполняет ранее достигнутые договорённости. Он напомнил, что основные положения торговой сделки были согласованы сторонами ещё в июле 2025 года и подтверждены в октябре, однако корейские законодатели до сих пор не дали им ход.

Подчёркивая важность торговых соглашений для США, Трамп отметил, что американская сторона всегда действовала быстро, чтобы снизить пошлины в соответствии с договорённостями, и ожидает аналогичных шагов от своих партнёров.

Ранее Трамп публично пообещал ввести 200-процентные пошлины на французское вино и шампанское, если Париж откажется присоединиться к его инициативе по созданию Совета мира по Газе. Напомним, Эмманюэль Макрон рассматривает возможность отклонить предложение Трампа о вступлении в создаваемый Совет мира. Позиция Парижа обусловлена опасениями, что мандат этой новой организации выходит за рамки урегулирования ситуации в Газе и потенциально может подрывать принципы и институциональную архитектуру ООН.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

