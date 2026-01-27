Павел Ясевич утвержден первым вице-губернатором Камчатского края

Депутаты Законодательного Собрания Камчатского края согласовали назначение Павла Ясевича на должность первого вице-губернатора региона. Решение приняли 27 января на 55-й сессии краевого парламента. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Кандидата депутатам в режиме видеоконференции представил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Павел Ясевич ранее занимал посты вице-губернатора, заместителя председателя правительства края и курировал внутреннюю, информационную и молодежную политику, а также сферу спорта. В декабре 2025 года он был назначен исполняющим обязанности первого вице-губернатора.
Губернатор отметил управленческий опыт кандидата и его профессиональные качества. Павел Ясевич обладает стратегическим видением социально-политических процессов и опытом взаимодействия с федеральными и муниципальными структурами.
По итогам обсуждения депутаты единогласно поддержали назначение. Согласование кандидатуры проведено в соответствии со статьей 22 Устава Камчатского края.