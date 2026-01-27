Павел Ясевич утвержден первым вице-губернатором Камчатского края

Кандидата депутатам в режиме видеоконференции представил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Павел Ясевич ранее занимал посты вице-губернатора, заместителя председателя правительства края и курировал внутреннюю, информационную и молодежную политику, а также сферу спорта. В декабре 2025 года он был назначен исполняющим обязанности первого вице-губернатора.