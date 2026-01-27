Погранслужба США планирует сократить присутствие в Миннеаполисе на фоне протестов

Напряженность в Миннесоте связана с проводимыми с января рейдами против нелегальных мигрантов, в ходе которых произошли два смертельных инцидента. 7 января сотрудник миграционной службы смертельно ранил женщину, по данным ведомства, пытавшуюся задавить его автомобилем, а 24 января в результате стрельбы погиб еще один человек. Эти события спровоцировали новую волну масштабных протестов в штате.