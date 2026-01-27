Погранслужба США планирует сократить присутствие в Миннеаполисе на фоне протестов

По информации телеканала NBC News, со ссылкой на официальные лица американской администрации, Погранично-таможенная служба США под руководством комиссара Грегори Бовино намерена сократить свое присутствие в городе Миннеаполис, штат Миннесота.
Как ожидается, сокращение численности агентов начнется уже на текущей неделе, а сам комиссар Бовино покинет город в ближайшие дни.
Ранее президент США Дональд Трамп провел переговоры с губернатором штата Тимом Уолцем, чтобы обсудить сложившуюся в регионе обстановку.
Напряженность в Миннесоте связана с проводимыми с января рейдами против нелегальных мигрантов, в ходе которых произошли два смертельных инцидента. 7 января сотрудник миграционной службы смертельно ранил женщину, по данным ведомства, пытавшуюся задавить его автомобилем, а 24 января в результате стрельбы погиб еще один человек. Эти события спровоцировали новую волну масштабных протестов в штате.
Ранее сообщалось, что в Миннеаполисе студент пожаловался на страх выходить на улицу из-за протестов против ICE.
