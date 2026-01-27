Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Погранслужба США планирует сократить присутствие в Миннеаполисе на фоне протестов

По информации телеканала NBC News, со ссылкой на официальные лица американской администрации, Погранично-таможенная служба США под руководством комиссара Грегори Бовино намерена сократить свое присутствие в городе Миннеаполис, штат Миннесота.

По информации телеканала NBC News, со ссылкой на официальные лица американской администрации, Погранично-таможенная служба США под руководством комиссара Грегори Бовино намерена сократить свое присутствие в городе Миннеаполис, штат Миннесота.

Как ожидается, сокращение численности агентов начнется уже на текущей неделе, а сам комиссар Бовино покинет город в ближайшие дни.

Ранее президент США Дональд Трамп провел переговоры с губернатором штата Тимом Уолцем, чтобы обсудить сложившуюся в регионе обстановку.

Напряженность в Миннесоте связана с проводимыми с января рейдами против нелегальных мигрантов, в ходе которых произошли два смертельных инцидента. 7 января сотрудник миграционной службы смертельно ранил женщину, по данным ведомства, пытавшуюся задавить его автомобилем, а 24 января в результате стрельбы погиб еще один человек. Эти события спровоцировали новую волну масштабных протестов в штате.

Ранее сообщалось, что в Миннеаполисе студент пожаловался на страх выходить на улицу из-за протестов против ICE.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше