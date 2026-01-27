Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Syria TV: Глава Сирии аш-Шараа посетит Москву для встречи с Путиным 28 января

Сирийский президент на переходный период Ахмед аш-Шараа в среду, 28 января, прилетит в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в понедельник, 26 января, сообщил телеканал Syria TV.

Сирийский президент на переходный период Ахмед аш-Шараа в среду, 28 января, прилетит в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в понедельник, 26 января, сообщил телеканал Syria TV.

— Президент Сирии Ахмед аш-Шараа посетит Москву в среду и встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным, — сказано в публикации канала в Telegram.

Отношения Сирии и РФ выходят на новый этап. Об этом 24 декабря 2025 года заявил глава сирийского Министерства иностранных дел Асаад аш-Шейбани на переговорах с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Министр иностранных дел России добавил, что вчера у его коллеги состоялся разговор с Владимиром Путиным.

8 декабря Ахмед аш-Шараа сообщил, что после того, как вооруженные формирования под руководством «Хайят Тахрир аш-Шам»* установили контроль над западной частью сирийского города Алеппо в конце ноября 2024 года, Москва направила им предупреждение.

*Организация признана в России террористической и запрещена.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше