Syria TV: Глава Сирии аш-Шараа посетит Москву для встречи с Путиным 28 января

Сирийский президент на переходный период Ахмед аш-Шараа в среду, 28 января, прилетит в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в понедельник, 26 января, сообщил телеканал Syria TV.
— Президент Сирии Ахмед аш-Шараа посетит Москву в среду и встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным, — сказано в публикации канала в Telegram.
Отношения Сирии и РФ выходят на новый этап. Об этом 24 декабря 2025 года заявил глава сирийского Министерства иностранных дел Асаад аш-Шейбани на переговорах с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Министр иностранных дел России добавил, что вчера у его коллеги состоялся разговор с Владимиром Путиным.
8 декабря Ахмед аш-Шараа сообщил, что после того, как вооруженные формирования под руководством «Хайят Тахрир аш-Шам»* установили контроль над западной частью сирийского города Алеппо в конце ноября 2024 года, Москва направила им предупреждение.
*Организация признана в России террористической и запрещена.