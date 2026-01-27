Syria TV: Глава Сирии аш-Шараа посетит Москву для встречи с Путиным 28 января

Отношения Сирии и РФ выходят на новый этап. Об этом 24 декабря 2025 года заявил глава сирийского Министерства иностранных дел Асаад аш-Шейбани на переговорах с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Министр иностранных дел России добавил, что вчера у его коллеги состоялся разговор с Владимиром Путиным.