СМИ: Украина стала более сговорчивой на переговорах с Россией

BZ: Киев стал более сговорчивым на переговорах в ОАЭ из-за внутренних проблем.

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Киевский режим стал более сговорчивым на переговорах с Россией из-за тяжелого положения дел внутри страны, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

«Украинское руководство в настоящее время столкнулось с рядом внутренних проблем: коррупцией в Киеве, низкими показателями мобилизации и огромным давлением на население из-за многодневных отключений электроэнергии в нескольких крупных городах Украины», — говорится в материале.

Как считает издание, позитивный фон недавних переговоров в Абу-Даби свидетельствует о том, что на Украине впервые заговорили о болезненных компромиссах, но не обнародовали их, чтобы избежать внутриполитического ущерба.

«Это молчание подпитывает спекуляции. Зеленский пытается выиграть время?», — задается вопросом автор статьи.

Вчера Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к новым трехсторонним встречам с участием России и США, которые запланированы на этой неделе в ОАЭ.

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф ранее сообщил, что Россия, США и Украина договорились продолжить переговоры на неделе в Абу-Даби. Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что переговоры могут возобновиться в воскресенье.

Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23−24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

