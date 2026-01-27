Пушков: фото с пингвином и флагом США отражает планы Трампа по Гренландии

Изображение президента США Дональда Трампа с пингвином, который несёт американский флаг, наиболее отчётливо отражает планы главы Белого дома по поводу Гренландии, заявил глава комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков.
«Недавно размещенное в соцсетях изображение президента США, идущего по Гренландии рука об руку с пингвином, несущим американский флаг, чтобы водрузить его вместо красно-белого флага Гренландии, гораздо точнее отражает намерения Трампа, чем то, как изобразил дело Рютте, а за ним и западные СМИ», — написал парламентарий в своём Telegram-канале.
Парламентарий пояснил, что вместе с пингвином политик «идёт покорять» остров.
«Трамп не играет в чужие игры. Он всегда играет в свою. Во всяком случае тогда и с теми, когда и с кем он может себе это позволить», — подчеркнул сенатор.
Пушков убеждён, что американский президент не боится кризиса в отношениях с Европой. Он добавил, что европейские страны нуждаются в США больше, чем Вашингтон в них.
Напомним, ранее Белый дом опубликовал изображение Трампа, идущего по заснеженному пейзажу Гренландии в сопровождении пингвина. Примечательно, что эти птицы не обитают на севере. Картинку сгенерировали, используя технологию искусственного интеллекта.
После информационное агентство Китая «Синьхуа» высмеяло это изображение. СМИ показало видео, созданное с помощью ИИ. В указанном ролике Трамп идёт в сторону Гренландии в полосатых штанах и шляпе. При этом в руках он держит биту и волочит за собой пингвина на верёвке. Затем администрация США написала, что пингвину безразлична критика со стороны пользователей.