В РАН рассказали об основном достижении экономики в России за 2025 год

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Основным достижением экономической политики в России за 2025 год является снижение годового темпа инфляции с 10% до 5,6%, заявил в беседе с РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин.
«Если говорить о таких позитивных моментах, в первую очередь, конечно, я думаю, следует отметить снижение годового темпа инфляции. Если в начале года он у нас был в январе где-то около 10%, то на декабрь — 5,6%. Это, собственно говоря, основное достижение экономической политики, к которому стремился Центральный банк, когда говорил и писал о перегреве российской экономики», — отметил Головнин.
Он добавил, что за 2025 год укрепился валютный курс рубля к доллару, в среднем на 10 , 8%, примерно так же и к юаню — 10,2%. А если смотреть на реальный курс рубля к корзине валют основных торговых партнеров РФ, то он укрепился на 17,1%, заключил директор ИЭ РАН.