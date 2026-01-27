В РАН рассказали об основном достижении экономики в России за 2025 год

«Если говорить о таких позитивных моментах, в первую очередь, конечно, я думаю, следует отметить снижение годового темпа инфляции. Если в начале года он у нас был в январе где-то около 10%, то на декабрь — 5,6%. Это, собственно говоря, основное достижение экономической политики, к которому стремился Центральный банк, когда говорил и писал о перегреве российской экономики», — отметил Головнин.