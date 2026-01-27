Глава Сирии аш-Шараа в среду посетит Москву для встречи с Путиным

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в среду, 28 января, прибудет в Москву с официальным визитом, сообщает телеканал Syria TV.
В рамках визита главы республики запланировано проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
«Президент Сирии Ахмед аш-Шараа посетит Москву в среду и встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным», — отмечается в сообщении.
Ранее аш-Шараа уже посещал российскую столицу в середине октября. Это была первая встреча на высшем уровне между представителями России и Сирии после смены руководства в арабской республике. Стороны обсуждали вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества.
До этого также стало известно, что в Сирии утверждено новое соглашение о перемирии между правительством и курдскими формированиями.