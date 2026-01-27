Ричмонд
Глава Сирии аш-Шараа в среду посетит Москву для встречи с Путиным

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибудет в Москву с официальным визитом.

Источник: Аргументы и факты

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в среду, 28 января, прибудет в Москву с официальным визитом, сообщает телеканал Syria TV.

В рамках визита главы республики запланировано проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Президент Сирии Ахмед аш-Шараа посетит Москву в среду и встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным», — отмечается в сообщении.

Ранее аш-Шараа уже посещал российскую столицу в середине октября. Это была первая встреча на высшем уровне между представителями России и Сирии после смены руководства в арабской республике. Стороны обсуждали вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества.

До этого также стало известно, что в Сирии утверждено новое соглашение о перемирии между правительством и курдскими формированиями.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше