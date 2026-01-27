Ричмонд
Telegraph: Франция против покупки Киевом ракет Storm Shadow за счет ЕС

Франция выступила против инициативы, предполагающей приобретение Украиной британских крылатых ракет Storm Shadow за счет кредита ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Франция выразила свое несогласие с инициативой, предполагающей приобретение Украиной британских крылатых ракет Storm Shadow с использованием кредита ЕС в 90 миллиардов евро, сообщает The Telegraph.

По данным издания, группа из 11 стран предложила внести изменения в действующие правила, что позволит Киеву направить выделенные 90 миллиардов евро на приобретение вооружений британского производства.

Однако французская сторона четко обозначила свою позицию, подчеркнув, что эти финансовые ресурсы должны быть израсходованы исключительно в пределах Евросоюза.

В статье приводятся ссылки на документы, согласно которым в текущем году Украина планирует направить около 24 миллиардов евро на закупку вооружений, произведенных за пределами ЕС.

Ранее представитель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал Евросоюз сумасшедшим домом, обитатели которого «пожирают друг друга».

