Мэр Вашингтона объявила о продлении режима ЧС из-за снежной бури

Мэр Вашингтона Баузер объявила о продлении режима ЧС из-за снежной бури.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила о продлении до среды режима чрезвычайной ситуации в американской столице из-за снежной бури.

«Режим чрезвычайной ситуации из-за снегопада в Вашингтоне продлён до среды, 9.30 утра (17.30 мск — ред.)», — написала Баузер в соцсети X.

Снежная буря, бушующая в США, затронула свыше 200 миллионов человек, передал телеканал ABC. Как уточнил телеканал, тысячи авиарейсов отменены по всей территории США, тысячи домов остались без электричества, на американских дорогах образовался гололед, провоцируя рост аварий на дорогах.

