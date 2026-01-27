Премьер Японии назвала КНДР «ядерной державой» вопреки официальной позиции Токио

«Все они ядерные державы, — заявила Такаити, говоря о КНДР, Китае и России и рассуждая о ситуации с безопасностью в регионе. — И реальность заключается в том, что наша страна находится с ними по соседству».
Официально Япония не признает КНДР в качестве ядерной державы и последовательно выступает с критикой ракетно-ядерной программы Пхеньяна. Комментариев от кабмина по поводу слов Такаити на данный момент не было.
«Железная леди» на байке: чем известна Санаэ Такаити, первая женщина-премьер Японии
21 октября 2025 года пост премьер-министра Японии впервые в истории заняла женщина — Санаэ Такаити, политик с консервативными взглядами, известная приверженностью к курсу Синдзо Абэ. Рассказываем о ее пути к власти, политической карьере, личной жизни и отношении к России.