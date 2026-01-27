Ричмонд
Премьер Японии назвала КНДР «ядерной державой» вопреки официальной позиции Токио

ТОКИО, 27 января. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити назвала КНДР «ядерной державой», хотя официально Токио не признает за Корейской Народно-Демократической Республикой этот статус. Тема поднималась в ходе предвыборных дебатов с лидерами других партий, прошедших на телеканале Asahi.

Источник: AP 2024

«Все они ядерные державы, — заявила Такаити, говоря о КНДР, Китае и России и рассуждая о ситуации с безопасностью в регионе. — И реальность заключается в том, что наша страна находится с ними по соседству».

Официально Япония не признает КНДР в качестве ядерной державы и последовательно выступает с критикой ракетно-ядерной программы Пхеньяна. Комментариев от кабмина по поводу слов Такаити на данный момент не было.

