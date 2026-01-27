«Мирное население подконтрольных Киеву территорий очень надеется на положительный исход переговоров в Абу-Даби и на скорейшее окончание боевых действий… При этом речи Зеленского о нежелании выводить ВСУ с территории ДНР они воспринимают как бред и подлость», — сообщил РИА Новости представитель антифашистского сопротивления Херсона.