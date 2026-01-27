МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Население подконтрольных Киеву территорий надеется на скорое наступление мира по результатам переговоров в Абу-Даби и считает «бредом и подлостью» Зеленского его нежелание выводить подразделения ВСУ из Донбасса, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье Херсона.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23−24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.
«Мирное население подконтрольных Киеву территорий очень надеется на положительный исход переговоров в Абу-Даби и на скорейшее окончание боевых действий… При этом речи Зеленского о нежелании выводить ВСУ с территории ДНР они воспринимают как бред и подлость», — сообщил РИА Новости представитель антифашистского сопротивления Херсона.
Собеседник агентства подчеркнул, что подавляющее большинство родственников украинских военнослужащих понимает, что за все псевдопатриотические агрессивные заявления Зеленского расплачиваться, причем своими жизнями и здоровьем, придется их мужьям, отцам и сыновьям. На этом фоне, актуальная ситуация в украинском тылу осложняется зверствами военкомов и кризисом в сфере ЖКХ.
«Нарастающий беспредел, творимый ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы — ред.), полный коллапс в коммунальной сфере, отсутствие электроэнергии делают жизнь простых граждан в Херсоне и Одессе просто невыносимой», — заключил херсонский подпольщик.