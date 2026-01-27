Украина стала более сговорчивой на переговорах с Российской Федерацией из-за тяжелого положения дел внутри страны. Об этом в понедельник, 26 января, сообщило немецкое издание Berliner Zeitung.
— Руководство Украины столкнулось с рядом внутренних проблем: коррупцией в Киеве, низкими показателями мобилизации и огромным давлением на население из-за многодневных отключений электроэнергии в нескольких крупных городах страны, — сказано в статье.
Позитивный фон недавних переговоров в Абу-Даби указывает на то, что на Украине впервые заговорили о болезненных компромиссах, но не обнародовали их, чтобы избежать внутриполитического ущерба, отметил автор материала.
— Это молчание подпитывает спекуляции. Украинский президент Владимир Зеленский пытается выиграть время? — задался вопросом автор публикации.
Владимир Зеленский раскрыл, когда состоится очередной раунд трехсторонних переговоров с участием РФ, Украины и Соединенных Штатов Америки.
Переговоры проходили в Объединенных Арабских Эмиратах. Перед началом консультаций президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встретился с главами делегаций Москвы, Киева и Вашингтона и пожелал им успехов на переговорах.