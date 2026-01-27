Спикер заксобрания Камчатки досрочно ушла в отставку

Унтилова, начавшая трудовую деятельность в 1976 году, занимала различные руководящие посты в системе образования и администрации Петропавловска-Камчатского, была вице-губернатором Камчатского края. Пост председателя заксобрания занимала с 2021 года, приоритетными направлениями её работы были повышение качества жизни населения, поддержка семей, бюджетные вопросы и развитие экономики региона. Она также активно работала над решением социальных проблем на федеральном уровне, в частности, в сфере поддержки детей-сирот и обеспечения детей с диабетом системами мониторинга глюкозы.