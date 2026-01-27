Спикер заксобрания Камчатки досрочно ушла в отставку

П. -КАМЧАТСКИЙ, 27 янв — РИА Новости. Законодательное собрание Камчатского края приняло досрочную отставку своего председателя Ирины Унтиловой, сообщает пресс-служба краевого парламента.
«Депутаты на 55-й сессии утвердили отставку спикера краевого парламента. Ранее Ирина Унтилова обратилась в законодательное собрание с соответствующим заявлением. Свое решение она аргументировала личными причинами. Полномочия председателя законодательного собрания будут прекращены с 2 февраля 2026 года», — сообщается в пресс-релизе заксобрания.
Согласно сообщению, парламентарии поблагодарили Унтилову за активную работу в течение четвёртого созыва заксобрания, отметив её лидерские качества, мудрость и открытость. Ей пожелали успехов, здоровья и благополучия.
Унтилова, начавшая трудовую деятельность в 1976 году, занимала различные руководящие посты в системе образования и администрации Петропавловска-Камчатского, была вице-губернатором Камчатского края. Пост председателя заксобрания занимала с 2021 года, приоритетными направлениями её работы были повышение качества жизни населения, поддержка семей, бюджетные вопросы и развитие экономики региона. Она также активно работала над решением социальных проблем на федеральном уровне, в частности, в сфере поддержки детей-сирот и обеспечения детей с диабетом системами мониторинга глюкозы.