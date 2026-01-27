ВС РФ уничтожили украинскую РЛС на правобережье Днепра в Херсонской области

«Сейчас мы ведем охоту за новыми РЛС, которые недавно поступили противнику на передовую. Увидели подвоз двух радиолокационных станций. Одна оказалась просто фейковой позицией, которую они завезли, поставили, накрыли маскировочной сетью, снегом припорошило. Но при увеличении зума мы увидели, что это простая деревяшка, которую не надо поражать. Лишняя трата материала и ресурса. Сейчас поразили выявленную и подтвержденную», — рассказал военнослужащий.