Путин: РФ просят прекратить удары по инфраструктуре, но сами наносят

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о мерах, принимаемых властями региона для защиты от атак ВСУ. По его словам, попытки ударов продолжаются. Об этом губернатор Ленобласти доложил президенту России Владимиру Путину. В ответ на сообщения Александра Дрозденко глава государства отметил, что Москву просят не наносить удары. Однако сам Киев продолжает это делать. Полный диалог Владимира Путина с Александром Дрозденко разместили на сайте Кремля.