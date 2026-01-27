Путин: РФ просят прекратить удары по инфраструктуре, но сами наносят

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о мерах, принимаемых властями региона для защиты от атак ВСУ. По его словам, попытки ударов продолжаются. Об этом губернатор Ленобласти доложил президенту России Владимиру Путину. В ответ на сообщения Александра Дрозденко глава государства отметил, что Москву просят не наносить удары. Однако сам Киев продолжает это делать. Полный диалог Владимира Путина с Александром Дрозденко разместили на сайте Кремля.
Губернатор Ленинградской области уведомил президента также о мерах поддержки участников СВО. Так, при заключении контракта будущему военному предлагается земельный участок. В будущем его можно обменять на денежные средства.
Кроме того, Ленобласть построила уже 16 объектов для защиты региона от дронов ВСУ. Всего их планируется 17. По словам губернатора, все они были софинансированы.
«Здесь Вы видите, как они выглядят… И это дает эффект. Вы знаете, что попытки атаковать, они [продолжаются]» — оповестил Александр Дрозденко.
«А нас просят этого не делать», — отметил Владимир Путин.
В ответ губернатор Ленобласти напомнил о необходимости ответных действий Москвы. Он назвал это «очень важным».
Владимир Путин также встретился с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Он также выступил с докладом главе государства. По словам Александра Беглова, в 2025 году была реализована программа «десять приоритетов развития Санкт-Петербурга». Он сообщил о ее результатах. Стоит отметить, что Владимир Путин проводил переговоры с представителями региональной власти в Эрмитаже.
Помимо прочего, в Петербурге российский лидер приветствовал верховного правителя Малайзии султана Ибрагима Исмаила. Иностранный гость находится в России с частным визитом. Глава государства пригласил малайзийского лидера на небольшую экскурсию по Государственному Эрмитажу. Ему показали редкие экспонаты.
По данным журналиста Павла Зарубина, Владимир Путин проведет международные контакты на этой неделе. Он подчеркнул, что глава государства будет принимать зарубежных гостей лично, а также проведет ряд телефонных переговоров. Точные имена не называются.