НАТО выделяет гранты на изучение когнитивных угроз

В отчете альянса отмечается, что поддержка научных исследований стала необходимой мерой на фоне беспрецедентного развития искусственного интеллекта.

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Североатлантический альянс финансирует проекты университетов и неправительственных организаций по исследованию когнитивных угроз и информационных войн, выяснил ТАСС из отчета НАТО, находящегося в распоряжении агентства.

Доклад «Война — это игра разума: противодействие вооруженной информации» опубликован Колледжем обороны НАТО в Риме в рамках цикла «Серия “Стратегия”. Авторы исследования — Марек Гавлик и Иржи Горачек из Центра перспективных исследований мозга и сознания Национального института психического здоровья.

В отчете сообщается, что поддержка научных исследований стала необходимой мерой на фоне беспрецедентного развития искусственного интеллекта. Дипфейки и другие ИИ-угрозы названы одними из самых серьезных вызовов для когнитивной безопасности альянса.

Для решения этих задач НАТО активно сотрудничает с ООН и ЕС в рамках обмена лучшими практиками. Важную роль в этой деятельности играет Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций, основанный в 2014 году.

В докладе также уточняется, что альянс планирует внедрить технологии искусственного интеллекта для обнаружения и классификации «ложной информации» в реальном времени.

