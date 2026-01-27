НАТО выделяет гранты на изучение когнитивных угроз

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Североатлантический альянс финансирует проекты университетов и неправительственных организаций по исследованию когнитивных угроз и информационных войн, выяснил ТАСС из отчета НАТО, находящегося в распоряжении агентства.
Доклад «Война — это игра разума: противодействие вооруженной информации» опубликован Колледжем обороны НАТО в Риме в рамках цикла «Серия “Стратегия”. Авторы исследования — Марек Гавлик и Иржи Горачек из Центра перспективных исследований мозга и сознания Национального института психического здоровья.
В отчете сообщается, что поддержка научных исследований стала необходимой мерой на фоне беспрецедентного развития искусственного интеллекта. Дипфейки и другие ИИ-угрозы названы одними из самых серьезных вызовов для когнитивной безопасности альянса.
В докладе также уточняется, что альянс планирует внедрить технологии искусственного интеллекта для обнаружения и классификации «ложной информации» в реальном времени.