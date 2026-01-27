«Касаемо брошенных тел [солдат ВСУ] у Гуляйполя — такая тенденция отмечается по всей линии боевого соприкосновения. Огромное количество трупов — сотни трупов — солдат вооруженных формирований Украины валяются на линии боевого соприкосновения. Слава Богу, еще минусовые температуры и нет зловонного запаха, но когда придет весна — будет очень и очень, конечно, сложно в экологическом и эпидемиологическом плане. Практически по всей линии боевого соприкосновения [сослуживцы бросают тела погибших солдат ВСУ]: в Сумской области отмечались такие факты в районе Юнаковки, на харьковском направлении — это Волчанск и Купянск, — на краснолиманском направлении — в районе Красного Лимана, — на славянском участке — это за Ямполем, юго-западнее Часова Яра», — сказал он.