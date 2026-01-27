ЛУГАНСК, 27 января. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили сотни тел погибших сослуживцев у Гуляйполя Запорожской области, Купянска Харьковской области, Красного Лимана Донецкой Народной Республики и Юнаковки Сумской области. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, Киев не эвакуирует тела погибших военных для того, чтобы не платить их семьям компенсации.
«Касаемо брошенных тел [солдат ВСУ] у Гуляйполя — такая тенденция отмечается по всей линии боевого соприкосновения. Огромное количество трупов — сотни трупов — солдат вооруженных формирований Украины валяются на линии боевого соприкосновения. Слава Богу, еще минусовые температуры и нет зловонного запаха, но когда придет весна — будет очень и очень, конечно, сложно в экологическом и эпидемиологическом плане. Практически по всей линии боевого соприкосновения [сослуживцы бросают тела погибших солдат ВСУ]: в Сумской области отмечались такие факты в районе Юнаковки, на харьковском направлении — это Волчанск и Купянск, — на краснолиманском направлении — в районе Красного Лимана, — на славянском участке — это за Ямполем, юго-западнее Часова Яра», — сказал он.
По его словам, Киев не эвакуирует тела погибших солдат ВСУ из-за того, что украинским властям «не нужны лишние цифры трупов». «Родственники погибших должны получать социальные выплаты, которые, естественно, никто платить не собирается. Также таким образом они занижают потери в рядах вооруженных формирований Украины. Многих солдат [ВСУ], кого они знают, что мы ликвидировали, они записывают либо в без вести пропавших, либо вообще в СОЧи (самовольное оставление части — прим. ТАСС). И эта пагубная практика все больше и больше набирает обороты», — уточнил военный эксперт.
Марочко отметил, что украинские правозащитники бьют тревогу и пытаются отстаивать права семей погибших солдат ВСУ, однако украинские власти «никак не реагируют на их запросы».