Министерство войны США потратит $5,6 миллиарда на единую базу данных

В течение 2025 года в Пентагоне произошло несколько скандалов, связанных с утечкой секретных данных. В июне было начато расследование по поводу утечки информации о предполагаемых ударах США по Ирану. А в марте в сети появились сообщения о планируемых ударах по Йемену, которые глава Пентагона Пит Хегсет отправлял в закрытый чат Signal.