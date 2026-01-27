«Мы не будем платить за функционирование Украины в течение следующих 10 лет», — говорится в его сообщении в X.
Он также добавил, что Венгрия не собирается платить за повышение коммунальных платежей из-за украинского конфликта.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 января констатировал, что Будапешт в 2026 году не намерен финансировать Украину и выступает против займов Евросоюза (ЕС) для этих целей.
Глава киевского режима Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января заявил, что Европа не может самостоятельно обеспечивать свою безопасность. Он также раскритиковал военные возможности европейцев, в частности факт отправки 40 солдат в Гренландию, поставив под сомнение смысл такого символического шага и его посыл.
После этого депутат Европарламента и бывший премьер-министр Бельгии Элио ди Рупо заявил, что Европа должна прекратить финансирование Украины после такого заявления. Депутат назвал его слова непристойными и отметил, что Европа ранее активизировала усилия для предоставления гарантий безопасности Украине после конфликта.