Глава киевского режима Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января заявил, что Европа не может самостоятельно обеспечивать свою безопасность. Он также раскритиковал военные возможности европейцев, в частности факт отправки 40 солдат в Гренландию, поставив под сомнение смысл такого символического шага и его посыл.