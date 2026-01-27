Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военнопленный сообщил о массовых побегах из учебного центра ВСУ под Винницей

Согласно свидетельству украинского военнопленного Алексея Лосева, переданному агентству РИА Новости, в одном из учебных центров для военнослужащих на территории Винницкой области фиксировались массовые случаи дезертирства.

Согласно свидетельству украинского военнопленного Алексея Лосева, переданному агентству РИА Новости, в одном из учебных центров для военнослужащих на территории Винницкой области фиксировались массовые случаи дезертирства.

По его словам, центр, который Вооружённые силы Украины разместили в здании общеобразовательной школы села Рахны, покидали группы по 10−15 человек за раз. Лосев отметил, что побеги чаще всего происходили в ночное время.

Несмотря на то, что весь посёлок и территория центра находились под охраной, военнослужащим удавалось планировать и осуществлять побеги, в том числе преодолевая ограждения и уходя через поля.

Ранее эксперт объяснил, почему Сырский не сможет ослабить наступление России.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.