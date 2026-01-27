Согласно свидетельству украинского военнопленного Алексея Лосева, переданному агентству РИА Новости, в одном из учебных центров для военнослужащих на территории Винницкой области фиксировались массовые случаи дезертирства.
По его словам, центр, который Вооружённые силы Украины разместили в здании общеобразовательной школы села Рахны, покидали группы по 10−15 человек за раз. Лосев отметил, что побеги чаще всего происходили в ночное время.
Несмотря на то, что весь посёлок и территория центра находились под охраной, военнослужащим удавалось планировать и осуществлять побеги, в том числе преодолевая ограждения и уходя через поля.
