В посольстве России рассказали о переговорах с Эстонией по границе

По словам высокопоставленного дипломата, в мае 2022 года эстонский парламент отклонил законопроект об отзыве подписей на договорах «за отсутствием юридических оснований». При этом было заявлено, что в условиях «российской агрессии» возвращаться к вопросу ратификации эстонская сторона не собирается, уточнил он.