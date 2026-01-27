Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В посольстве России рассказали о переговорах с Эстонией по границе

Абилов: возобновление переговоров РФ и Эстонии о границе сейчас невозможно.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Россия считает, что с учетом враждебной позиции Эстонии возобновление переговоров по ратификации договоров о госгранице невозможно, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.

Договоры между Россией и Эстонией о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году.

«Подходы Российской Федерации к Договору о государственной границе и Договору о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах остаются неизменными. Необходимость ратификации подписанных соглашений обсуждалась вплоть до февраля 2022 года», — сказал он.

По словам высокопоставленного дипломата, в мае 2022 года эстонский парламент отклонил законопроект об отзыве подписей на договорах «за отсутствием юридических оснований». При этом было заявлено, что в условиях «российской агрессии» возвращаться к вопросу ратификации эстонская сторона не собирается, уточнил он.

«С учетом враждебной позиции официального Таллина возобновление переговорного процесса на нынешнем этапе полагаем невозможным», — сообщил Абилов.