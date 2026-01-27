Ричмонд
Одного из лидеров ОПГ «Неверовские» арестовали заочно

РИА Новости: одного из лидеров ОПГ «Неверовские» Портнова арестовали заочно.

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Один из лидеров ОПГ «Неверовские» Виталий Портнов заочно арестован и объявлен в международный розыск в рамках уголовного дела о 30 тяжких и особо тяжких преступлениях, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что Портнов в конце 2025 года был объявлен сначала в федеральный, а затем и в международный розыск. Суд в Москве арестовал его на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции, правоохранители в данный момент не обладают информацией о том, где находится Портнов, подчеркивается в материалах.

В них уточняется, что в одном производстве соединены ряд уголовных дел о совершении более 30 тяжких и особо тяжких преступлений членами преступного сообщества, непосредственно Портнову заочно предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, участии в банде, убийствах, покушениях и разбое.

Причастность Портнова к инкриминируемым деяниям подтверждается как материалами следствия, так и показаниями двух других обвиняемых, потерпевшего и свидетелей, говорится в документах.

Как заявляли в СК РФ, в 1997 году на территории Самарской области Сергей Неверов создал преступное сообщество «Неверовская группировка» с целью нападения на граждан для получения контроля над деятельностью различных коммерческих структур региона и устранения конкурентов. В составе преступного сообщества было образовано не менее шести банд.

Неверов находится в международном розыске, многие участники ОПГ получили в России большие тюремные сроки. Портнова некоторые СМИ называют куратором игорного бизнеса группировки, который также заведовал финансами преступников.