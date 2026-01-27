Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп оценил работу ХАМАС по возвращению тела последнего заложника

Президент США Дональд Трамп положительно оценил действия ХАМАС. Он отметил усилия движения по возвращению тела последнего заложника. Трамп подчеркнул, что ХАМАС взаимодействовал с Израилем при решении этого вопроса.

«Они очень много работали, чтобы вернуть тело. Они взаимодействовали с Израилем по этому вопросу. Можете представить, насколько это было сложно», — сказал Трамп в интервью порталу Axios.

Американский лидер добавил, что теперь необходимо разоружить ХАМАС. Это условие соответствует обязательствам самой группировки.

Ранее армия обороны Израиля объявила о возвращении тела майора Рана Гвили. Его звание — сержант первого класса. Гвили считался последним израильским заложником в секторе Газа. Эксперты установили личность погибшего. Затем тело доставили в Израиль для захоронения. Трамп заявил, что ХАМАС продолжит выполнять ранее согласованные договорённости.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше