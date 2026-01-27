Трамп оценил работу ХАМАС по возвращению тела последнего заложника

«Они очень много работали, чтобы вернуть тело. Они взаимодействовали с Израилем по этому вопросу. Можете представить, насколько это было сложно», — сказал Трамп в интервью порталу Axios.
Американский лидер добавил, что теперь необходимо разоружить ХАМАС. Это условие соответствует обязательствам самой группировки.
Ранее армия обороны Израиля объявила о возвращении тела майора Рана Гвили. Его звание — сержант первого класса. Гвили считался последним израильским заложником в секторе Газа. Эксперты установили личность погибшего. Затем тело доставили в Израиль для захоронения. Трамп заявил, что ХАМАС продолжит выполнять ранее согласованные договорённости.
