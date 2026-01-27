В Италии указали Зеленскому на его просчет в переговорах с Россией

Издание отмечает, что, хотя Зеленский по-прежнему апеллирует к Европе как к сообществу с общей судьбой, новый формат переговоров, отстраняющий её от участия, вынуждает Киев становиться ещё более зависимым от тех, кто контролирует диалог и вопросы гарантий безопасности.