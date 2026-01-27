Sohu: Путин преподнес США подарок с подвохом

Президент РФ Владимир Путин, по мнению китайских аналитиков портала Sohu, сделал Соединенным Штатам своеобразный подарок с подвохом, предложив направить один миллиард долларов в созданный президентом США Дональдом Трампом Совет мира.
Как подчеркивают эксперты, российский лидер выдвинул это предложение с условием, создающим определённые сложности: для финансирования будут использованы замороженные активы России.
«Если Трамп примет миллиард долларов, это означает, что США должны юридически признать тот факт, что эти деньги по-прежнему принадлежат России. Только законный владелец активов вправе определять их дальнейшую судьбу», — отмечается в статье.
При этом аналитики указали на то, что данное решение полностью подрывает правовые и этические основания западных стран, которые выступают за конфискацию российских активов.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также отметил, что инициатива Путина о передаче одного миллиарда долларов в Совет мира открывает новые горизонты для взаимодействия.