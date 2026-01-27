Полиция Японии подтвердила гибель россиянина под лавиной

«Да, это соответствует действительности. 25 января в районе деревни Хакуба мужчина попал под лавину во время бэккантри. Вчера его нашли, но он скончался», — подтвердили РИА Новости в полицейском управлении города Омати, которое отвечает также и за район деревни Хакуба.