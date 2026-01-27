Спикер парламента Камчатки Унтилова досрочно покинула свой пост

Полномочия спикера будут официально прекращены 2 февраля 2026 года. В ходе сессии парламентарии выразили Унтиловой благодарность за активную работу в течение четвёртого созыва, отметив её лидерские качества, мудрость и открытость в диалоге. Коллеги пожелали ей дальнейших успехов, крепкого здоровья и благополучия.
Ранее Life.ru писал, что Камчатский край столкнулся с аномальными снегопадами, которые побили многолетние рекорды по интенсивности. По информации от губернатора Владимира Солодова, в регионе зафиксировано выпадение нескольких месячных норм осадков в течение короткого времени. Последствия стихии оказались трагичными: зафиксирована гибель людей, вызванная сходом лавин и обрушением снежных масс с кровель зданий.
Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.