Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спикер парламента Камчатки Унтилова досрочно покинула свой пост

На сессии Законодательного собрания Камчатского края депутаты приняли досрочную отставку председателя парламента Ирины Унтиловой. Как сообщает пресс-служба Заксобрания, соответствующее заявление от неё поступило ранее. Своё решение она объяснила личными обстоятельствами.

Источник: Life.ru

Полномочия спикера будут официально прекращены 2 февраля 2026 года. В ходе сессии парламентарии выразили Унтиловой благодарность за активную работу в течение четвёртого созыва, отметив её лидерские качества, мудрость и открытость в диалоге. Коллеги пожелали ей дальнейших успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Ранее Life.ru писал, что Камчатский край столкнулся с аномальными снегопадами, которые побили многолетние рекорды по интенсивности. По информации от губернатора Владимира Солодова, в регионе зафиксировано выпадение нескольких месячных норм осадков в течение короткого времени. Последствия стихии оказались трагичными: зафиксирована гибель людей, вызванная сходом лавин и обрушением снежных масс с кровель зданий.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше