Спикер парламента Камчатки Унтилова досрочно покинула свой пост

Ранее Life.ru писал, что Камчатский край столкнулся с аномальными снегопадами, которые побили многолетние рекорды по интенсивности. По информации от губернатора Владимира Солодова, в регионе зафиксировано выпадение нескольких месячных норм осадков в течение короткого времени. Последствия стихии оказались трагичными: зафиксирована гибель людей, вызванная сходом лавин и обрушением снежных масс с кровель зданий.