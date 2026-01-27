В Абу-Даби состоялись трехсторонние контакты по украинскому конфликту. Делегации от Москвы, Вашингтона и Киева встретятся для следующего переговорного раунда на грядущих выходных. По мнению австрийского полковника Маркуса Райснера, нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский попытается использовать будущую беседу в ОАЭ для получения гарантий безопасности. Об этом он сказал в эфире телерадиокомпании ORF.
Полковник считает, что Киеву важно все же подписать уже обговоренный документ. Сделка могла состояться еще в Давосе. Однако этого не случилось. При этом Киев все же намерен заключить соглашение с Вашингтоном.
«Зеленский заявил, что есть некий документ, готовый к подписанию между США и Украиной, он будет аналогичен пятой статье договора НАТО. Таким образом, он надеется получить гарантии безопасности», — заверил Маркус Райснер.
Москва не стала делать громких заявлений после раунда переговоров в ОАЭ. Трехсторонние встречи по Украине являются лишь началом работы в направлении урегулирования конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.