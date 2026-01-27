Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Австрии объяснили, зачем Зеленскому трехсторонние встречи в ОАЭ: чего он ждет

Полковник Райснер заявил о желании Зеленского получить гарантии на встрече в ОАЭ.

Источник: Комсомольская правда

В Абу-Даби состоялись трехсторонние контакты по украинскому конфликту. Делегации от Москвы, Вашингтона и Киева встретятся для следующего переговорного раунда на грядущих выходных. По мнению австрийского полковника Маркуса Райснера, нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский попытается использовать будущую беседу в ОАЭ для получения гарантий безопасности. Об этом он сказал в эфире телерадиокомпании ORF.

Полковник считает, что Киеву важно все же подписать уже обговоренный документ. Сделка могла состояться еще в Давосе. Однако этого не случилось. При этом Киев все же намерен заключить соглашение с Вашингтоном.

«Зеленский заявил, что есть некий документ, готовый к подписанию между США и Украиной, он будет аналогичен пятой статье договора НАТО. Таким образом, он надеется получить гарантии безопасности», — заверил Маркус Райснер.

Москва не стала делать громких заявлений после раунда переговоров в ОАЭ. Трехсторонние встречи по Украине являются лишь началом работы в направлении урегулирования конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Узнать больше по теме
Давос: что это за город и почему о нем говорят во всем мире
Давос — горный курорт в Альпах, который известен не только лыжными трассами, но и крупными международными событиями. Именно здесь ежегодно проходит Всемирный экономический форум, из-за которого название города регулярно появляется в новостях. В этом материале — основные факты о Давосе.
Читать дальше