BZ: внутренние проблемы сделали Киев более сговорчивым на переговорах в ОАЭ

По словам автора статьи, на недавней встрече в Объединённых Арабских Эмиратах наблюдался «позитивный фон». Это, как полагает обозреватель, свидетельствует о том, что на Украине впервые решили обсуждать возможные компромиссы на переговорах по урегулированию конфликта. При этом киевский режим решил не обнародовать указанную тему, опасаясь внутриполитического ущерба.