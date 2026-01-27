Тяжёлая ситуация внутри Украины привела к тому, что на переговорах в Абу-Даби (ОАЭ) киевский режим стал более уступчивым, написала немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).
«Украинское руководство в настоящее время столкнулось с рядом внутренних проблем: коррупцией в Киеве, низкими показателями мобилизации и огромным давлением на население из-за многодневных отключений электроэнергии в нескольких крупных городах Украины», — уточняется в публикации.
По словам автора статьи, на недавней встрече в Объединённых Арабских Эмиратах наблюдался «позитивный фон». Это, как полагает обозреватель, свидетельствует о том, что на Украине впервые решили обсуждать возможные компромиссы на переговорах по урегулированию конфликта. При этом киевский режим решил не обнародовать указанную тему, опасаясь внутриполитического ущерба.
«Это молчание подпитывает спекуляции», — подчёркивается в публикации.
Автор статьи также задался вопросом, не стремится ли Владимир Зеленский выиграть время.
Напомним, рабочая группа России, США и Украины проводила переговоры в ОАЭ 23 и 24 января. После спецпосланник американского президента Стив Уиткофф проинформировал, что стороны договорились продолжить консультации на следующей неделе.
Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что перед переговорами с Россией в Абу-Даби Владимир Зеленский был очень обеспокоен. Эксперт предположил, что глава киевского режима и его люди не хотят там находиться.